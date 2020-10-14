На Кубани от коронавируса привились 42 медика

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Краснодарский край в начале октября. Пока регион получил 42 дозы препарата российского производства «Спутник V». Прививки сделали врачам-добровольцам.

- 42 дозы распределили в шесть медицинских учреждений Краснодара. Препараты получили взрослая и детская специализированные клинические инфекционные больницы, краевые клинические больницы №1 и №2, городские клинические больницы №1 и №3, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Второй компонент вакцины введут медикам через 21 день. Стоит отметить, что на Кубань в этом году доставят еще порядка пяти тысяч доз.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Роспотребнадзоре Кубани рассказали, можно ли повторно заразиться коронавирусом. Маску, по словам санитарных врачей, нужно носить даже тем, кто переболел.