На Кубани стали чаще попадать в ДТП велосипедисты

У всех велосипедистов во время ДТП отсутствовали световозвращющие элементы на одежде Фото: Андрей АБРАМОВ

На Кубани растет количество аварий с велосипедистами. Половина из водителей двухколесного транспорта – курьеры служб доставки готовой еды. В связи с этим представители ГИБДД региона призвали работодателей контролировать наличие световозвращающих элементов у сотрудников и проверять знания ПДД.

- Только за текущие сутки произошло четыре наезда на велосипедистов, два человека скончались и два получили травмы. Всего с начала года с участием велосипедистов случилось 260 ДТП, 20 человек погибли и 240 человек отделались травмами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция отмечает низкий уровень знаний ПДД у водителей велотранспорта. Например, 13 октября произошло три аварии с велосипедами, и во всех были виноваты водители двухколесного транспорта. Так, в Успенском районе велосипедист неожиданно выехал на встречку перед автомобилем, в Краснодаре - переезжал по пешеходному переходу на велосипеде, а в Тихорецком районе – водитель велосипеда поворачивал налево, не убедившись, что сзади нет машин.