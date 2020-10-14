Где задержится бабье лето, а где заморозки на носу: какая погода ожидается в Краснодарском крае

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В этом году жителям Кубани повезло как никогда. Летняя погода в регионе затянулась аж до середины октября. А все благодаря теплым воздушным массам, которые поступали на Северный Кавказ. В октябре так и вовсе был побит температурный рекорд 26-летней давности. Но уже на следующей недел жителям края придется достать куртки с антресолей - о таком тепле придется забыть. Где в крае задержится бабье лето, а где на носу заморозки.

Холоднее всего, как обычно, будет в горных и предгорных районах. Именно здесь ночью столбик термометра приблизится к нулевой отметке. Поэтому жителям советуют заранее позаботиться об огороде и прикрыть растения.

В центральной части края ожидается прохладная погодка днем - 14-17 градусов тепла, ночью температура будет опускаться до 7-9 градусов.

Теплее всего ожидается на побережье, именно здесь еще будут слышны отголоски бабьего лета. Днем воздух будет прогреваться до 19-22 градусов, ночные температуры ниже 13 градусов не опустятся.