В Новороссийске ребенок проглотил пятирублевую монету

Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk

Инцидент произошел в Новороссийске. В Городскую больницу привезли ребенка, который проглотил пятирублевую монету.

Уж как это произошло, врачи в подробности не вдавались. Самое главное для них было помочь юному пациенту. Первым делом, они обследовали мальчика - на рентгене посмотрели, где находится монета.

- Не так давно извлечением опасных инородных тел из желудочно-кишечного тракта занимались исключительно хирурги, - говорят в больнице. - Но прогресс позволил обходиться без операций.

Вытаскивал монету врач-эндоскопист. Ребенок в этот момент находился под накрозом, так что никакой боли не чувствовал.

- Сама процедура прошла без осложнений, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань». - Монетку достали при помощи эндоскопа.

Врачи просят внимательнее следить за детьми, чтобы избежать подобных случаев.