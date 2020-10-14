На Кубани торжественно открыли памятник «Казакам-черноморцам»

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В Динском районе торжественно открыли памятник «Казакам-черноморцам». Это бронзовая скульптура первого кошевого атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепеги, скачущего на коне. Автор проекта - скульптор Николай Раськов. Общая высота скульптурной композиции - около 13 м.

- Этот памятник – один из символов современного казачества, а его открытие – дань уважения казакам-черноморцам, основателям кубанской земли, - отметил на церемонии губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона обратил внимание, что казаки должны всегда оставаться опорой страны, ее защитой и гордостью.

Обряд освещения постамента провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Вениамин Кондратьев открыл в Геленджике памятник куниковцам. Десант под командованием Цезаря Куникова состоял из 276 человек. В начале февраля 1943 года моряки высадились на Малой земле, сумев быстро выбить немцев из опорного пункта и закрепиться на захваченном плацдарме.