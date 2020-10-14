На Кубани скончались еще пять человек с короновирусом

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани скончались пять человек с диагнозом COVID-19. Летальные исходы опасной болезни зафиксированы в Сочи, Тихорецком и Крымском районах. Возраст пациентов от 59 до 72 лет.

67-летний житель Кавказского района страдал гипертонической болезнью, сахарным диабетом и хронической сердечной недостаточностью. 72-летняя и 66-летняя пенсионерки поступили в Крымскую ЦРБ в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и положительными тестами на коронавирус. У пациенток были сопутствующие недуги.

Два человека умерли в инфекционной больнице №2 Сочи. Это 80-летний местный житель и 59-летняя женщина из Алтайского края.

- Всего с начала пандемии в крае скончались 332 пациента скончались с подтверждённым диагнозом COVID-19, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 15 тысяч человек. По последним данным на 14 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердились 104 новых случая COVID-19.