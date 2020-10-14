На Белореченском полигоне продолжится контроль за соблюдением технологического процесса Фото: Юлия БАРАНОВА

Власти Краснодарского края контролируют соблюдение технологического процесса на Белореченском полигоне. Главная задача - минимизировать экологический вред. На это нацелены технологические процессы.

– Устранение нарушений на полигоне достигнуто, благодаря рабочей группе, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Кроме того, рассматривается вопрос исчерпания лимитов полигона и необходимости его развития.

Межмуниципальный полигон ТКО АО «Крайжилкомресурс» эксплуатируется с августа 2017 года. Объект рассчитан на обработку и размещение 52 видов твердых коммунальных отходов как от физических, так и от юридических лиц.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Белореченский полигон ТКО проверят международные эксперты. На полигоне в Белореченском районе устраняют выявленные нарушения.