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На Белореченском полигоне продолжится контроль за соблюдением технологического процесса

Здесь выполнены необходимые мероприятия для минимизации вреда окружающей среде
Зоя ВИШНЕВАЯ
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На Белореченском полигоне продолжится контроль за соблюдением технологического процесса

На Белореченском полигоне продолжится контроль за соблюдением технологического процесса

Фото: Юлия БАРАНОВА

Власти Краснодарского края контролируют соблюдение технологического процесса на Белореченском полигоне. Главная задача - минимизировать экологический вред. На это нацелены технологические процессы.

– Устранение нарушений на полигоне достигнуто, благодаря рабочей группе, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Кроме того, рассматривается вопрос исчерпания лимитов полигона и необходимости его развития.

Межмуниципальный полигон ТКО АО «Крайжилкомресурс» эксплуатируется с августа 2017 года. Объект рассчитан на обработку и размещение 52 видов твердых коммунальных отходов как от физических, так и от юридических лиц.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Белореченский полигон ТКО проверят международные эксперты. На полигоне в Белореченском районе устраняют выявленные нарушения.