Тотальный диктант 2020 в Краснодаре пройдет онлайн

Проверять грамотность краснодарцам предлагают дома, а не в аудиториях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус внес изменение во многие сферы жизни. Еще весной из-за пандемии Тотальный диктант 2020 решили перенести на осень в надежде, что эпидситуация позволит это сделать. Но в итоге нынешний уровень заболеваемости окончательно поставил точку в этом вопросе. Праздник грамотности пройдет онлайн.

Написать диктант краснодарцев приглашают 17 октября. Подтянуть свои знания может любой желающий абсолютно бесплатно. Для этого необходимо зайти на страницу и печататть текст в специальном окне под онлайн-трансляцию.

- Участники могут выбрать удобное для себя время - в 08:00, 11:00, 14:00 или 23:00, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы праздника грамотности. - Результаты диктанта будут доступны после 21 октября в личном кабинете.