На Кубани проводят проверку после травмирования сотрудника на винодельне

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В Краснодарском крае следователи устанавливают обстоятельства получения травмы сотрудником на рабочем месте. Инцидент произошел на одном из винодельческих предприятий Крымского района. Ногу мужчины затянуло в винтовой шнек. Работник предприятия получил серьезную травму.

- По данному факту организована доследственная проверка, проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани полицейский получил травму плеча, упав через собаку.