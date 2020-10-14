Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани за то, что носят маски.

- От нас зависит, кто победит, - написал глава региона в своем Телеграм канале.

Напомним, что глава Кубани обратился к жителям региона через свою страницу в соцсетях. Он еще раз напомнил о необходимости всем без исключения соблюдать меры предосторожности. Они общеизвестны: социальная дистанция, ношение защитных масок в общественных местах и обработка рук антисептиками.

Губернатор дал понять, что если к требованиям санитарных врачей окружающие будут относиться столь же равнодушно, то закручивать гайки вновь придется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Краснодарского края напомнил жителям о необходимости соблюдать масочный режим.