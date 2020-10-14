Лучшим концептуальным градостроительным проектом признан новый генплан Краснодара

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Новый генплан Краснодара признан лучшим концептуальным градостроительным проектом. Он награжден дипломом Российской академии архитектуры и строительных наук в рамках XXIII конкурса.

- Работу по созданию нового генерального плана краевого центра начали по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Главный градостроительный документ официально приняли в начале сентября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что генплан Краснодара одобрили федеральные ведомства. Положительное заключение выдало Минэкономразвития РФ. Подготовкой документа занимались специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства.