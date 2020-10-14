В Сочи школьник получил ожог живота из-за загоревшейся хлопушки

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В Сочи поздним вечером бригаду скорой медицинской помощи вызвали на Курортный проспект. 7-летнему ребенку стало плохо. Приехавшие на место врачи диагностировали термический ожог передней брюшной стенки справа.

Причиной травмы стала хлопушка. Пиротехническое изделие загорелось у школьника в кармане. Инцидент произошел в одном из спортивных комплексов курорта. Вероятно, школьник во время тренировки неудачно повернулся и надавил на карман, где лежала хлопушка.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

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