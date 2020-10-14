Город окутан смогом: Краснодарцы пожаловались на гарь и дым

Спасатели устанавливают источник неприятного запаха.

Во второй половине дня 14 октября жители Краснодара стали сообщать в социальных сетях об неприятном запахе, из-за которого пришлось закрыть окна.

- Что за вонь стоит по всему городу? Смесь гари и нефтепродуктов. Дышать нечем! - возмутился один из краснодарцев.

Дым чувствовался сразу в нескольких районах Краснодара. О неприятном запахе сообщают и в центре, и на окраинах города. А жители Юбилейного микрорайона заметили, что город окутал смог.

Горожане предположили, что причиной дымовой завесы стало сжигание соломы. Такое происходит ежегодно. В краевом ГУ МЧС прокомментировали ситуацию.

- На территории Краснодара и ближайших районов крупных пожаров нет, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, донесений о происшествиях на предприятиях не поступало.

- На данный момент проверяем информацию по сжиганию рисовой соломы, - добавили спасатели.