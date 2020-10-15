В некоторых районах Кубани ожидаются дожди

Дожди ожидаются в воскресенье, 18 октября

В Краснодаре 15 октября дождя не будет, говорят синоптики. А вот на территории края может немного покапать.

- В краевом центре без осадков, температура воздуха – 26 градусов. В некоторых районах края местами пройдет небольшой дождь, в том числе и на Черноморском побережье. Порывы ветра днем могут достигать 13 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадков не будет на территории северных и центральных муниципалитетов Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что такого жаркого октября не было 26 лет. В Краснодарском крае зафиксирован температурный рекорд. Самые высокие отметки зарегистрировали в Анапе и на Красной Поляне.