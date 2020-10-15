В Краснодаре пройдет спартакиада трудящихся

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краевом центре принимаются заявки на участие в спартакиаде трудовых коллективов. Мероприятие пройдет 17 октября около Дворца спорта «Олимп». Соревнования начнутся в 10 часов утра.

- В Краснодаре коллективы предприятий и организаций выполнят нормативы ГТО, команды по восемь мужчин поучаствуют в турнире по перетягиванию каната, также состояться соревнования по баскетболу и мини-футболу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Состязания пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Участники должны будут явиться на место в масках и перчатках. А расписание составлено так, чтобы одновременно соревновались на площади не более сотни человек.

Заявки трудовых коллективов принимаются в свободной форме. Их можно отправить на почту cfmr.fk@mail.ru. За подробностями обращайтесь по телефону: +7-900-288-96-29.