На Кубани закрыли элеватор за грубые нарушения в работе

Производство стало

На «Ольгинском элеваторе» в Приморско-Артарском районе прошла ревизия. Специалисты выявили массу нарушений в работе предприятия. Работу элеватора пришлось приостановить через суд.

- Судебные приставы-исполнители на три месяца приостановили деятельность элеватора в станице Ольгинской. Организация вела свою деятельность с грубыми нарушениями правил эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта со значительной степенью общественной опасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на предприятии приставы опечатали все помещения, хранилища и административные кабинеты. Руководителей предупредили об уголовной ответственности за преждевременное возобновление деятельности элеватора. Ушли ли без содержания все сотрудники, или на время закрытия элеватора им будут выплачивать зарплату в полном объеме, в ведомстве не уточнили.