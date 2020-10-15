Осенью любой желающий сможет посадить дерево в Краснодаре

Фото: krd.ru

В ноябре в краевой столице пройдет второй этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Первый – прошел весной, тогда в городе посадили 11 тысяч деревьев и кустарников. Осенью планируется высадить еще 10,5 тысяч саженцев.

- Порядка 10,5 тысяч саженцев высадят на осеннем этапе акции и ещё 1,5 тысячам деревьев дадут жизнь в рамках компенсационного озеленения по улицам Красной, Октябрьской, Ставропольской, Северной и Красных Партизан. Озеленять Краснодар начнут с 11 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Планируется, что новые деревья в основном распределят на внутридомовых территориях, в парках и скверах, а также на территориях объектов социальной сферы — школ и детских садов. В город завезут саженцы липы, тополя, ивы, клена, березы, церциса, катальпы и рябины.

Посадить дерево в городе сможет любой желающий. В рамках акции фото в социальной сети Instagram нужно отметить хештегом #10000деревьев и #10000деревьевкраснодару и передать «зеленую» эстафету своим друзьям и знакомым.

КОНКРЕТНО

Желающие принять участие в озеленении могут обращаться в администрации внутригородских округов по телефонам:

Центральный округ: 8-861-267-96-28

Прикубанский округ: 8-861-226-38-05

Западный округ: 8-861-259-43-34

Карасунский округ: 8-861-231-26-66