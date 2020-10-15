Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 15 октября выросло на 106

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 15 тысяч человек. По последним данным на 15 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердились 106 новых случаев COVID-19 в 24 районах края.

- В Краснодаре за последние сутки заразилось 42 человека, в Кущевском районе – восемь, в Апшеронском – шесть. В Сочи, Северском и Павловском районах в больницы с новой инфекцией поступили по пять пациентов. В Тихорецком и Темрюкском заболели по четыре человека, в Крыловском и Выселковском – по три. По два пациента с COVID-19 прибавилось в Геленджике, Новороссийске, Тимашевском, Крымском, Белореченском, Староминском и Щербиновском районах. По одному человеку с коронавирусом выявили в Анапе, Ейском, Туапсинском, Усть-Лабинском, Белоглинском, Красноармейском районах и Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших – 17 детей. Самому младшему – семь месяцев, а старшему – 17 лет.

Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37 пациентов, еще двое - на ЭКМО.