На Кубани на ярмарках выходного дня более 85% мест занимают аграрии и фермеры

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после жалоб фермеров на нехватку мест на ярмарках поручил проверить, кто торгует на местах. Выяснилось, что аграрии занимают большую часть рынка.

– 50% предоставлено личным подсобным хозяйствам, 9% – крестьянско-фермерским хозяйствам и 26% – производителям. Остальные места отданы индивидуальным предпринимателям. Они реализуют кубанскую продукцию по дилерским договорам, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае увеличивают количество ярмарок. Например, в краевом центре неделю назад их было семь, сейчас действует 16, их которых две - совершенно новые. Также востребованы фермерские рынки в Армавире, Новороссийске, Горячем Ключе, Геленджике. Стоит отметить, что на всех ярмарках соблюдается социальная дистанция между торговыми местами.