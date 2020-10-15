Краснодарский край готов к отопительному сезону

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На Кубани проверили готовность всех котельных к зимнему периоду. Предварительно, старт отопительному сезону в крае, могут дать в конце октября. В это время запустят 2801 котельную, будут задействовано более трех тысяч километров тепловых и почти 29 тысяч километров водопроводных сетей.

- Нужно следить за тем, чтобы сезон проходил безаварийно, чтобы зимой люди не оставались без коммунальных ресурсов, - поручил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Стоит отметить, что из краевого бюджета планируется выделить дополнительные средства районам, для погашения задолженности ресурсоснабжающих предприятий перед поставщиками газа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что около пяти тысяч жителей второго микрорайона Ейска остались без горячей воды из-за задолженности МУП «Теплосети» перед «Газпромом». Неуплата составила более чем 300 миллионов рублей. После обсуждения на краевом уровне сроков погашения долга людям вернули горячее водоснабжение.