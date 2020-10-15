В станице Динской появились единые транспортные карты

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проезд на общественном транспорте в станице Динской можно оплатить безналичкой. В районе появились транспортные карты, которые можно приобрести в Центре обслуживания пользователей.

- Единая транспортная карта будет действовать на маршрутах 107, 108, 122 и 127, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» создатели проекта.

Баланс карты можно пополнять через специальное мобильное приложение. Этот сервис также помогает отслеживать историю поездок и контролировать расходы за проезд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в трех городах Кубани в общественном транспорте можно ездить со скидкой 5 рублей. Сэкономить на проезде можно в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.