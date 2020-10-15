В соседней с Краснодарским краем области ввели карантинные меры из-за коронавируса

Ростовчанам предписано не выходить из домов без необходимости

В соседней с Кубанью Ростовской области вводят карантин. Теперь жителям региона нельзя выходить из дома без маски, да и вообще нежелательно без крайней необходимости. Такой необходимостью сочтут уход за пожилыми и больными родственниками, поход в магазин за продуктами или в аптеку и тд.

Противокоронавирусные ограничения в Ростовской области вступят в силу уже завтра,16 октября. Однако кафе, магазины и даже кинотеатры продолжат работать, несмотря на предписание гражданам не покидать дома без уважительной причины.

Напомним, глава Кубани обратился к жителям региона через свою страницу в соцсетях. Вениамин Кондратьев попросил всех соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию, а главное - носить маски в общественных местах и чаще мыть руки.

- Я знаю, что самый актуальный вопрос для жителей края - это введут ли снова ограничительные меры в регионе, - написал он. - Но нам бы этого очень не хотелось. Это губительно для экономики Краснодарского края и тяжело для его жителей.

К слову, режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае до 16 октября. Но уже сейчас очевидно, что он будет продлен.