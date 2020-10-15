Из-за роста заболевших коронавирусом соблюдение масочного режима в Краснодаре проверяют трижды в день

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В краевом центре ужесточили проверки по соблюдению масочного режима. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Рейды в общественном транспорте проходят трижды в день. Напомним, по данным за 15 октября за последние сутки в крае выявили 106 новых случаев COVID-19, из них 42 – в Краснодаре. Такие цифры фиксировали весной, когда все находились на самоизоляции.

- Специалисты посмотрели, как соблюдается масочный режим, в более трех тысячах транспортных средств — трамваях, троллейбусах и автобусах. Составлены 11 протоколов на водителей, которые были без масок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что пока мероприятия носят профилактический характер — пассажиров, водителей и кондукторов просто информируют о необходимости надевать средства защиты. Но в дальнейшем рейды будут проходить совместно с полицией и представителями Роспотребнадзора. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Минимальный штраф без маски – тысяча рублей.

В Краснодаре общественный транспорт обеспечен масками и средствами дезинфекции, их выдают пассажирам, у которых по каким-то причинам с собой не оказалось средств защиты.