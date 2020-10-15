«Орленок» встретил юных поисковиков

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В рамках программы «Всероссийский слёт школьных поисковых отрядов» орлята учатся ориентированию на местности и знакомятся с методикой проведения поисковых работ.

Участниками смены стали 72 ребёнка в возрасте от 11 до 16 лет из Краснодарского края и Архангельской области. Они являются членам патриотических организаций, поисковых отрядов, активистами общественных организаций и победителями Всероссийского конкурса «Поиск. Находки. Открытия».

В течение смены дети знакомятся с проектами поискового движения России, углубляют знания о поисковой деятельности, а также работают над собственными проектами, направленными на актуализацию проблем Поискового движения России.

«Изучая историю своей страны, восстанавливая память, подростки препятствуют фальсификации и новой трактовке событий времен Великой Отечественной войны. Они перенимают опыт и готовятся встать в строй Поискового движения России», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Ключевым образовательным пространством смены стала «Школа юного поисковика». На занятиях орлята знакомятся с моральным кодексом поисковика, ориентированием, воинскими ритуалами, музейным делом, основами проектирования, работой с документацией и информационными ресурсами, изучают методику проведения поисковых работ, фортификацию, оружие и амуницию, историю Отечества. Также участники программы посещают занятия в школах инструктора военно-поисковой группы и юного наблюдателя.

В рамках смены ребята встречаются с настоящими патриотами Отечества. Первым из них стал Герой Российской Федерации, референт Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Романов.

«Каждый из нас должен быть готов к поступку – рано или поздно жизнь приводит к нему. Вы, поисковики, занимаетесь благородным делом – увековечиванием памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Тематическая смена в «Орлёнке» даёт вам возможность посмотреть на жизнь под другим углом и задуматься о том, благодаря кому мы живём сейчас», – обратился к орлятам Алексей Романов.

Юных поисковиков также ждёт встреча с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, ответственным секретарём Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», сопредседателем Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Еленой Цунаевой. Она побеседует с орлятами и примет участие в торжественном открытии выставки «Поисковое движение России».

По итогам программы дети создадут проект о Поисковом движении России. Каждый орлёнок получит сертификат участника смены, а самые активные ребята станут обладателями дипломов и грамот.

Программа «Всероссийский слёт школьных поисковых отрядов» проходит с 5 по 25 октября 2020 года. Её организаторами выступают: Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение России», ВДЦ «Орлёнок».