Виктору Захарченко присвоили звание Героя труда России

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Руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко получил высшую степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Указом президента ему присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

- Звание присвоено за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, большой вклад в популяризацию, сохранение и преумножение культурного и исторического наследия России, - говорится в указе.

Виктор Захарченко родился в станице Дядьковской Кореновского района Краснодарского края 22 марта 1938 года. Он на протяжении 46 лет руководит Кубанским казачьим хором. Захарченко является автором более чем 200 музыкальных произведений и создатель тысячи обработок народных песен. В 2002 году отмечен медалью «Герой труда Кубани», заслуженный деятель искусств России с 1997 года, также имеет множество других наград и премий.