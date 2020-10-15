В Краснодаре появится дубовая аллея

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Кадастровая палата по Краснодарскому краю высадит дубовую аллею в Кубанском государственном аграрном университете. Мероприятие, намеченное на 20 октября, состоится в рамках реализации масштабного экологического проекта «Аллея землеустроителей». Он приурочен к празднованию 20-летия Федеральной Кадастровой палаты.

- Мы хотим напомнить, как важно беречь природу и помогать ей, восполнять те экологические уроны, которые мы порой сами ей наносим, - сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Всего будет высажено 17 саженцев дуба красного. Особенность этих растений в том, что осенью они преображаются и расцветают необыкновенно алым цветом. Дуб красный был завезён в Россию в конце XIX века. Относится данный род деревьев к семейству Буковых и достигает до 25 метров в высоту.

Как сообщалось ранее, этой осенью любой желающий сможет посадить дерево в Краснодаре. В краевом центре даже придумали хештеги акции для соцсетей.