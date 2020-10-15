Краснодарцы выберут лучшую короткометражку на фестивале уличного кино

В Краснодаре пройдет фестиваль уличного кино. На нем будут представлены 10 короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. Тройку победителей определят сами горожане. Для этого после показа состоится зрительское голосование, где каждый желающий сможет с помощью фонарика или света мобильного телефона отдать свой голос за понравившуюся картину. Организаторы будут измерять уровень света для каждого фильма и, после обработки данных со всей страны, выберут тройку победителей. Режиссер самого «светлого» фильма получит приз – полтора миллиона рублей.

Показ короткометражных фильмов состоится в ЦСИ «Типография» 16 и 18 октября. С программой фестиваля уличного кино можно ознакомиться по ссылке. Для участия необходима регистрация на сайте фестиваля.

Все показы фестиваля можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, введя в строке поиска «фестиваль уличного кино».

Отметим, с августа по октябрь фестиваль уличного кино посмотрели жители более 600 населенных пунктов от Москвы до Владивостока.