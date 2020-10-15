В общественном транспорте Краснодара ужесточают масочный режим

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С 16 октября в общественном транспорте Краснодара ужесточается масочный режим. В салон будут пускать только пассажиров, которые надели средства защиты.

- Те, у кого с собой масок не будет, могут попросить у кондуктора, он выдаст одноразовую повязку, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе КТТУ. - Если же человек откажется ее надеть, увы, поехать он не сможет, его просто не пустят в транспорт.

К слову, чтобы кондуктор смог проконтролировать таких «масочных зайцев», посадка и высадка будет осуществляться через одну дверь.

- В автобусах и троллейбусах с 10:00 до 15:00 пассажиры смогут зайти только через вторые двери. Таким образом, у транспорта не будет столпотворения, поток людей будет распределяться равномерно, - добавляют в пресс-службе КТТУ.