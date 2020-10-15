В дома детей-сирот Брюховецкого района провели электричество

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Сразу 23 жилых дома в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района обеспечили электроэнергией. Новый жилой комплекс для детей-сирот к электросетям подключили специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» (ПАО).

Свет в новостройках появился благодаря региональной программе «Дети Кубани».

Чтобы обеспечить новоселов надежным энергоснабжением, специалисты установили новую трансформаторную подстанцию, провели воздушную линию, а также выполнили монтаж домовых вводов. Для воздушной линии энергетики использовали экологичный и устойчивый к высоким нагрузкам провод.

Все строительно-монтажные работы сотрудники компании выполнили своими силами, без привлечения подрядных организаций. Понимая всю важность и социальную значимость проекта, энергетики завершили работы на пять месяцев раньше срока. По графику, свет в домах детей-сирот должен был появиться не ранее конца февраля.

Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» реализуется в регионе с 2015 года. Она предусматривает выделение муниципалитетам субвенций из краевого бюджета на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. По данным регионального министерства труда и соцразвития в 2020 году запланировано предоставить сиротам 1481 жилых помещений.

Напомним, Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тысяч человек. В зону обслуживания филиала входят пять районов – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км.