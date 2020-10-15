На Кубани скончались еще четыре человек с короновирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае скончались четыре жителя с коронавирусом. Летальные случаи зафиксированы в медучреждениях Сочи и Крымска.

В Крымске COVID-19 был выявлен у 83-летней пенсионерки. Болезнь вызвала двустороннюю пневмонию. Новая инфекция развивалась на фоне гипертонии и сердечных заболеваний.

Кроме того от вируса скончался 67-летний пациент. У него диагностировали двустороннюю пневмонию тяжелой степени, больное сердце и гипертонию.

В сочинской инфекционной больнице №2 умер 72-летний местный житель с коронавирусной инфекцией, который страдал сахарным диабетом и другими недугами. Коварный недуг настиг и 61-летний сочинца - онкобольного.

- Всего с начала пандемии в крае скончались 336 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 15 тысяч человек. По последним данным на 14 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердились 106 новых случаев COVID-19.