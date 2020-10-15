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Происшествия

В Армавире из окна выпала 4-летняя девочка, но чудом осталась жива

Все произошло, когда родителей не было дома
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Девочка выпала, когда дома никого не было.

Девочка выпала, когда дома никого не было.

Несчастный случай произошел в Армавире еще 10 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Из окна девятиэтажки на улице Маркова упала 4-летняя девочка. По предварительной версии, она выпала из квартиры на четвертом этаже дома.

Чудом ребенок выжил. Жильцы многоэтажки вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшую.

- Предварительно, у ребенка диагностированы катотравма, закрытый перелом правого бедра со смещением, тупая травма живота, ушиб грудной клетки, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

Сейчас девочка продолжает находиться под наблюдением медиков. Состояние ребенка стабильное, угрозы жизни нет. Ей предстоит курс реабилитации.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», несчастный случай произошел, когда дома не было взрослых. Малышка находилась в квартире вместе со своей 12-летней сестрой.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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