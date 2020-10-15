Смог накроет Краснодар в ближайшие часы

Смог наблюдают в районе станицы Курчанской Фото: Артём ГНАТЕНКО

В Краснодарском крае наступило время пала рисовой соломы. Ежегодно он санкционируется многими ведомствами для борьбы с вредителями. Но сильнейшее задымление вызывает негодование жителей Кубани.

- Это кошмар, едем сейчас мимо станицы Курчанской, дышать совершенно нечем, - сообщает "КП" - Кубань" читатель. - И весь этот чудовищный смог направляется к Краснодару. А значит, все снова погрузится во мглу.

К слову, вчера, 14 октября, дым чувствовался сразу в нескольких районах Краснодара. О неприятном запахе сообщают и в центре, и на окраинах города. А жители Юбилейного микрорайона заметили, что город окутал смог.

В краевом ГУ МЧС прокомментировали ситуацию.

- На территории Краснодара и ближайших районов крупных пожаров нет, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Никаких обращений от граждан в краснодарском управлении Роспотребнадзора не фиксировали.

- У нас никаких заявлений по поводу смога не было, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.