Вениамин Кондратьев инициирует круглогодичную загрузку детских здравниц

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что для сохранения детских здравниц оздоровительная кампания должна быть круглогодичной. Глава региона выступил с инициативой обсудить поддержку детского отдыха на уровне Госдумы РФ с привлечением глав субъектов.

– Нам надо обеспечить заполнение здравниц детьми. Бизнесу нужна экономика, круглогодичная загрузка, иначе мы все просто можем потерять детский отдых в Краснодарском крае, – сообщил Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в этом году в регионе открылись только 44 детские здравницы из 109.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что ежегодный детский отдых – это одно из самых серьезных социальных обязательств государства. Учитывая введенные в крае ограничения, детская летняя оздоровительная кампания в 2020 году в регионе началась гораздо позже обычного – только с 1 июля.