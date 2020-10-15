Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани

Постановление об этом подписано 15 октября
Варвара ДЫМ
КомментироватьОставить комментарий
Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани

Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани

Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани и продлил режим повышенной готовности до 31 октября. Это значит, что теперь повязку на лице необходимо носить не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.

- Жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте, а также в местах массового пребывания людей не только при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, но и на улице. Кроме того, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, - говорят в администрации Краснодарского края. До этого режим повышенной готовности действовал в крае до 16 октября, но теперь он продлен до 31 числа.

ЧТО ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО

По-прежнему в крае нельзя проводить развлекательные мероприятия, и собирать больше 100 человек в одном месте.

Людям старше 65 лет необходимо сидеть дома - соблюдать режим самоизоляции.

Карантин в Краснодарском крае-2020