Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани

Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани и продлил режим повышенной готовности до 31 октября. Это значит, что теперь повязку на лице необходимо носить не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.

- Жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте, а также в местах массового пребывания людей не только при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, но и на улице. Кроме того, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, - говорят в администрации Краснодарского края. До этого режим повышенной готовности действовал в крае до 16 октября, но теперь он продлен до 31 числа.

ЧТО ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО

По-прежнему в крае нельзя проводить развлекательные мероприятия, и собирать больше 100 человек в одном месте.

Людям старше 65 лет необходимо сидеть дома - соблюдать режим самоизоляции.