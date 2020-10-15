На Кубани запретили выходить на улицу без маски

В регионе ужесточен масочный режим Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае ужесточен масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В соответствии с документом, теперь маску необходимо надевать не только в закрытом пространстве, но и на воздухе - в местах массового пребывания людей

- Жители обязаны использовать средства защиты органов дыхания не только при посещении различных объектов, но и на улице, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор поблагодарил жителей Кубани за то, что они носят маски. Глава Кубани запустил фрэшмоб #спасибочтоноситемаски. Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим в регионе.