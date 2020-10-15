Руководитель фонда «Край добра» награждена знаком отличия «За благодеяние»

Яна Сторожук. Фото из личного архива.

На Кубани руководителю фонда «Край добра» Яне Сторожук присвоен знак отличия «За благодеяние».

– Это достойная и заслуженная награда за участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «#мывместе», за большую благотворительную деятельность на протяжении почти 10 лет, - говорится в поздравительной телеграмме губернатора, направленной Яне Сторожук.

Глава региона отметил, что уже около 1,5 тыс. тяжелобольных детей получили необходимую помощь. Маленькие кубанцы обрели надежду на жизнь и здоровье.

Вениамин Кондратьев высоко оценил бескорыстный и благородный труд. Глава региона поблагодарил руководителя фонда за помощь в острый период пандемии коронавирусной инфекции. Во время весеннего карантина фонд оказал финансовую поддержку более 6,5 тысячам семей с детьми, которые в ней остро нуждались. В апреле «Край добра» запустил благотворительную программу «Пандемия 2020».

Напомним, что Яна Сторожук с 2013 года занимается организацией крупных благотворительных проектов. С 2015 года она возглавляет фонда «Край добра». По показателям эффективности эта организация входит в ТОП-10. Фонд собрал свыше 220 млн рублей на адресную помощь маленьким пациентам. В числе его традиций: «Елки желаний», «Пасхальный звон», мероприятия ко Дню защиты детей, «Новогодние благотворительные вечера», «Выходные в больнице».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, руководителю фонда «Край добра» вручили благодарность от президента. Миссия организации - спасение детских жизней и улучшение качества жизни тяжелобольных ребят.