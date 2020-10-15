В Сочи действуют правила выгула домашних питомцев

Фото: sochi.ru.

В Сочи действуют правила выгула домашних животных. Так, выгуливать собак запрещено в парках, на спортивных объектах, территориях детских садов, больниц и на пляжах. Кроме того, специалисты призывают вакцинировать домашних питомцев от бешенства.

– Хозяевам необходимо исключить возможность выгула собак во дворах, на детских и спортивных площадках, – сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Максим Леонов.

По его словам, выгул питомцев возможен только в специально отведенных местах. Кроме того, недопустимо приводить собак в продовольственные магазины, кафе и рестораны.

Сейчас в Сочи официально зарегистрировано около 25 тысяч собак и кошек. По данным Роспотребнадзора, половина случаев укусов, зарегистрированных на курорте, приходится именно на домашних питомцев. Бесплатно прививку животному можно сделать в местном управлении ветеринарии и государственных ветеринарных лечебницах города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи создали специальную площадку для выгула собак.