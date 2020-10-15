В Сочи построят дополнительный блок детского сада на 80 мест

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В центре Адлера построят дополнительный блок детского сада на 80 мест. Новое здание будет расположено на территории дошкольного учреждения № 46, на улице Ульянова. Главе Сочи на выездном рабочем совещании в Адлерском районе рассказали о планах строительства. Благодаря новому объекту, будет снята нагрузка с основного здания детского сада, которому уже около 40 лет. Новый корпус рассчитан на четыре группы. В проекте имеется музыкальный зал и прачечная. Во дворе оборудуют восемь игровых площадок для прогулок малышей.

– Очень важно, чтобы кроме нового здания в учреждении появилась дополнительная комфортная и современная инфраструктура. Обязательно оградите строительную площадку для обеспечения безопасности детей, посещающих основной действующий корпус, - обратил внимание мэр Алексей Копайгородский.

По его словам, во время строительных работ необходимо, чтобы здесь проводился постоянный мониторинг специалистами контролирующих организаций.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи открыли новый детский сад. На строительство было выделено 235 миллионов рублей. Новый детский сад в Сочи появился в рамках национального проекта «Демография». Дошкольная организация в Хостинском районе рассчитана на 280 детей.