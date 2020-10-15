На Кубани мужчина погиб при пожаре в частном доме

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Армавире следователи устанавливают обстоятельства пожара, где погиб мужчина. Загорелся один из частных домов в переулке Кирова. Первыми огонь заметили соседи и вызвали пожарных.

Сотрудники пожарной охраны в процессе тушения обнаружили тело 61-летнего мужчины. Известно, что он проживал в доме временно.

- Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: причину и очаг возгорания – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала на Кубани при пожаре погиб 44-летний мужчина. Трагедия произошла в октябре в поселке Лермонтово, что в Туапсинском районе.