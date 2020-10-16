На Кубани ожидается похолодание

16 октября в регионе воздух может прогреться до 27 градусов. С каждым днем все больше чувствуются по-осеннему прохладные вечера. 18 октября во всех районах края пройдет дождь.

- Сегодня в Краснодарском крае небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в низины и у водоемов опустится туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха днем может достигнуть отметки 27 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

18 октября в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ожидается усиление ветра, местами при грозе порывы будут достигать 17 м/с.

Ранее «Комсомолка» сообщала, когда на Кубань придут первые заморозки.