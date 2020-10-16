В клубах и барах Краснодара ужесточили контроль из-за коронавируса

Фото: krd.ru

В мэрии краевого центра прошло очередное совещание. На нем обсудили усиление контроля ограничений в ночных клубах, барах и ресторанах. При этом власти выразили недовольство стихийными уличными дискотеками в центре города.

- В заведениях зачастую не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию, требования по количеству посетителей, не ведется температурный контроль. Исходя из постановления губернатора, клубы и бары должны работать до полуночи. Но этим требованиям также никто не придерживается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Некоторые заведения после 12 часов ночи впускают посетителей через заднюю дверь и просят сказать пароль. А иногда веселье продолжается на улицах. В связи с массой нарушений в мэрии предупредили владельцев заведений об ответственности.

– Если будет отмечено, что именно ваше появление стало точкой распространения в городе Краснодаре, то, во-первых, это уголовное дело, во-вторых, это закрытие заведения как минимум на длительный срок, – отметил вице-мэр Антон Смертин.

Стоит отметить, что пятерым владельцам клубов и баров уже вручили административные требование. За повторные нарушения им грозит крупный штраф.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим.