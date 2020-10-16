Мэрия: 34% людей в Краснодаре заражаются коронавирусом на массовых мероприятиях

Жителей просят соблюдать масочный режим Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации краевого центра прошло совещание по контролю ограничений в ночных клубах, барах и ресторанах. На планерке озвучили, что больше 30% людей в Краснодаре заражаются при контакте с прохожими на улицах и в помещениях.

- Сейчас в Краснодаре 5542 заболевших, на лечении в стационарах 687 человек. От общего числа заболевших 34% — и это огромный процент — 1881 человек — это те, кто не знает, где заболел. Что говорит о том, что человек заболевает во время массовых мероприятий. Причем сейчас больше всех болеет именно молодежь, дети. Почти каждую семью так или иначе коснулась инфекция. Нельзя не задумываться о том, что вы принесете болезнь в дом, семью, — сказали в мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти намерены бороться со стихийными дискотеками в центре города. На улице Красной усилят патрулирование, а владельцев заведений будут штрафовать за работу после полуночи.