На Кубани спасатели помогли достать голову ребенка из сидения унитаза

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Инцидент произошел в Кореновске. Любознательная двухлетняя девочка играла в доме с игрушками, которых ей оказалось мало. Она взяла детское сидение для унитаза и надела его на голову, а снять злополучный обруч малышка не смогла. Родители долго крутили вкладыш, а после того как поняли, что ничего не могут сделать, обратились за помощью к спасателям.

- Специалисты Кореновского отряда приехали на место и быстро решили проблему. Они перекусили пластик бокорезами и освободили голову ребенка. Медицинская помощь малышке не потребовалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске ребенок проглотил пятирублевую монету. Доставать из желудка ее пришлось врачам в больнице. Врачи просят внимательнее следить за детьми, чтобы избежать подобных случаев.