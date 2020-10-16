У жителя Новороссийска из сейфа пропало больше 2 млн рублей

Расследование дела продолжается

В дежурную часть города-героя позвонил местный житель. Мужчина заявил, что из его сейфа пропали 2 млн рублей. Также он пояснил, что деньги хранились в долларах, а пароль от хранилища знал только он и его супруга.

- Мужчина обнаружил пропажу денег после того, как вернулся из поездки. Мужчина рассказал, что уезжал с женой на отдых, а в это время в квартире находились его племянники, которые присматривали за сыном-инвалидом. В пропаже долларов новороссиец подозревает родственников, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Причастные к преступлению лица устанавливаются, опрашиваются все члены семьи.