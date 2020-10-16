В Краснодаре одну из школ закрыли на карантин из-за коронавируса

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В краевом центре школа №63 полностью перешла на удаленку. Здесь несколько учеников и педагогов заболели коронавирусом.

- По предписанию Роспотребнадзора МБОУ СОШ №63 с 16 октября на две недели переведена на дистанционное обучение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Краснодара.

В мэрии добавили, что COVID-19 подтвердился у четырех школьников. Также на больничном с разными диагнозами, в том числе коронавирусом, находятся 14 учителей, еще 15 педагогических работников являются контактными.

- В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции все классы разобщены и переведены на обучение с использованием дистанционных технологий, - добавили в администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что, по данным прошлой недели, 118 классов из 36 школ в Краснодаре находились на дистанционном обучении, полностью закрыто не было ни одной школы.