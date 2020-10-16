Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 16 октября выросло на 104

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 15 тысяч человек. По последним данным на 16 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердились 104 новых случая COVID-19 в 23 районах края.

- В Краснодаре заболели 43 человека, в Белореченском районе – восемь, в Сочи и Выселковском районе – по пять. В Туапсинском районе положительный результат на коронавирус получили четыре пациента. По три случая заболевания выявили в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Абинском, Апшеронском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Павловском районах. По два человека заразились в Ейском, Кущевском, Красноармейском, Темрюкском, Тихорецком районах. По одному пациенту с COVID-19 прибавилось в Горячем Ключе, Кавказском, Крыловском, Лабинском, Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших за последние сутки - 13 детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим.