В Сочи Парке установят сразу четыре лабиринта страха

Фото:- пресс-служба "Сочи Парка".

«Проклятый хутор», «Заброшенный цирк», «Казино» и «Вирусный госпиталь» возведут специально к большому тематическому празднику День рождения Бабы Яги, который отмечается в Сочи Парке с 23 октября по 8 ноября.

В десятках темных переходов, комнат и закоулков гостей, мечтающих пощекотать себе нервы, поджидают зомби, жутковатые клоуны и другие персонажи в лучших традициях классических лабиринтов страха. Для их оформления задействовано около шести тонн декораций, площадь самого масштабного «Проклятого хутора» - 200 м2. Весь путь по темным запутанным коридорам в среднем занимает до десяти минут.

Эти активности принимают гостей только в темное время суток, с 18:00 до 21:00, и только в период Дня Рождения Бабы Яги. Посещение включено в единый входной билет и дополнительно не оплачивается. Испытать свою смелось в лабиринтах страха смогут посетители старше 14 лет.

С 23 октября по 8 ноября Сочи Парк работает с 11:00 до 21:00. Взрослые и дети в тематических костюмах получат скидку 10% на билет в парк. Для гостей отеля-замка Богатырь вход свободный.