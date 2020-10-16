В Краснодаре откроется дополнительная ярмарка выходного дня

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В краевом центре за две недели количество ярмарок выходного дня увеличилось с семи до 17. Дополнительные рынки разворачивают после жалоб фермеров на нехватку мест.

- В субботу, 17 октября, в Краснодаре откроется ещё одна ярмарка по улице Заводской, 9 в Пашковском жилом массиве. Свою продукцию здесь смогут реализовывать до 300 кубанских фермеров и владельцев ЛПХ. В прошлые выходные в краевой столице действовало 16 ярмарок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Купить фермерские продукты можно будет в субботу на 17 площадках, адреса можно посмотреть в специальном разделе на сайте мэрии. Причем две из них будут работать и в воскресенье – по улице Одесской, 48 и улице Захарова, 23.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани на ярмарках выходного дня более 85% мест занимают аграрии и фермеры, остальные 25% - дилеры.