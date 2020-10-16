На Кубани «Тотальный диктант-2020» пройдет онлайн

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В этом году в Краснодарском крае не будет офлайн-площадок для проведения «Тотального диктанта». Текст жители Кубани будут писать дистанционно. Мероприятие состоится 17 октября. Желающие проверить грамотность смогут выбрать время для написания диктанта в течение всего дня.

- В этом году тема диктанта посвящена космосу. Заявки на участие уже принимаются на сайте totaldict.ru. Напечатать текст под онлайн-трансляцию можно будет в 8, 11 часов утра, в два часа дня или в 11 часов вечера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Текст диктанта читать будут директор музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, литературный критик Галина Юзефович, автор проекта Андрей Геласимов, телеведущая Яна Чурикова.

Результаты проверки будут известны 21 октября. Их можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте проекта.