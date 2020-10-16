«Ситуация напряженная»: В Анапе госпиталь на 100% заполнен пациентами с коронавирусом

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В госпиталь города-курорта ежедневно поступают пациенты с признаками заболевания новой инфекции. За сутки в больнице медики проводят более 200 тестов на COVID-19.

- В госпиталь Анапы, расположенный на базе инфекционного отделения, ежедневно поступают пациенты с признаками коронавируснои инфекции. Палаты заполнены на 100%. Ситуация остается напряженнои , - сообщила заместитель главврача горбольницы Элина Григорьева.

Жителей и гостей города просят соблюдать масочный режим. В улицах Анапы сейчас активно идет профилактическая работа: дезинфицируют остановки, парки, скверы, подъезды жилых домов.

По данным районной газеты, в Анапе на дистанционное обучение переведены пять учебных учреждений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре одну из школ закрыли на карантин из-за коронавируса.